Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Совете Федерации задержали сенатора

Причина ареста парламентария выясняется

Члена Совфеда Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации.

"Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала", – рассказал ТАСС источник, участвующий в заседании верхней палаты.

По словам собеседника агентства, 32-летний Арашуков обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества. 

Как отмечает агентство, перед задержанием сенатора заседание закрыли для прессы, вход в зал перекрыли сотрудники ФСО.

По информации РИА "Новости", причиной ареста парламентария могли стать поддельные документы, на основании которых Арашуков стал сенатором.

Источники РБК сообщили, что задержали его во время выступления генерального прокурора Юрия Чайки, в зале в это время находился и руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Следственный комитет России сообщил, что Рауф Арашуков причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар резко взлетит на следующей неделе

Действия Центробанка приведут к ослаблению российской валюты

Готовьтесь: США предрекли продолжение Керченского конфликта

Один прогноз за другим вылетает из уст главы американской разведки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей