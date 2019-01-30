В Совете Федерации задержали сенатора

Причина ареста парламентария выясняется

Члена Совфеда Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации.

"Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала", – рассказал ТАСС источник, участвующий в заседании верхней палаты.

По словам собеседника агентства, 32-летний Арашуков обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.



Как отмечает агентство, перед задержанием сенатора заседание закрыли для прессы, вход в зал перекрыли сотрудники ФСО.

По информации РИА "Новости", причиной ареста парламентария могли стать поддельные документы, на основании которых Арашуков стал сенатором.

Источники РБК сообщили, что задержали его во время выступления генерального прокурора Юрия Чайки, в зале в это время находился и руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Следственный комитет России сообщил, что Рауф Арашуков причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.