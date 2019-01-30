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Задержанный 30 января сенатор
от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который подозревается
в организации двух убийств, может быть причастен к совершению еще стольких
же. По информации следствия, он может стоять за гибелью лидера молодежного
движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника экс-президента республики Фраля
Шебзухова.
Согласно новым данным от близкого к следствию источника, среди жертв Арашуков могли быть еще два человека. Это бывший руководитель СИЗО города Черкесска Хасан Джанаев и начальник службы безопасности помощника руководителя администрации президента РФ Али Афаунов, передает телеканал "360".
Вместе с тем, задержанный отец Рауфа Арашукова – Рауль Арашуков подозревается в организации убийства в конце 90-х годов донецкого бизнесмена Бориса Хапсирокова. Якобы, ему не захотели платить за поставку труб, сообщает Business FM со ссылкой на источник.
В свою очередь брат убитого в 2010 году Фраиля Шебзухова рассказал подробности преступления. По его словам, родственник мешал сенатору Арашукову.
"Поступали звонки, угрожали, говорили откажись от должности",
– цитирует Марата Шебзухова Пятый канал.
Он добавил, что арестованные за убийство Фраиля Шебзухова изначально указали на истинного заказчика, но потом поменяли показания.
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