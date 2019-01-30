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Сенатора Арашукова арестовали

За решеткой он проведет два месяца

Герой последний оперативных сводок, теперь уже скандально известный член Совета Федерации Рауф Арашуков не просто задержан по подозрению в убийстве, участии в ОПГ, но теперь еще и заключен под стражу. Таким образом Басманный суд Москвы выполнил просьбу следствия, передает Telegram-канал "Говорит Москва".

Во время заседания Арашуков демонстрировал игривое настроение, ухмылялся и просил отпустить его под залог. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHORT.

Сенатор по-прежнему настаивает на своем: он не виноват. Впрочем, решение суда его не очень-то и огорчило. На следующих кадрах Арашуков выглядит вполне довольным и позирует на камеру. 

Ксения АНДРЕЕВА
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