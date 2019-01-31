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Секс-скандал: что еще скрывал сенатор Арашуков

Рауль Арашуков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
продолжениеВ деле Арашуковых засветился новый фигурант
Мешками денег и другими темными делами история не закончилась

Шумиха вокруг печально прославившегося Рауфа Арашукова, который накануне в панике метался по залу заседаний в Совфеде, продолжается. История становится все интереснее.

Так, выяснилось, что подозрения в убийстве и преступной деятельности – далеко не все, что надо знать простым россиянам о сенаторе. Вскрылась еще одна любопытная сторона его жизни. Оказалось, что Арашуков не прочь приударить за красивыми женщинами. И делает это иногда очень настойчиво. Так, по словам балерины Анастасии Волочковой, пылкий сенатор не только кинул на деньги ее команду, но и пытался пригласить саму танцовщицу "в номера".

Произошла эта грязная история во время их последней встречи в Барвихе в конце декабря.

"Он пригласил меня на беседу по поводу очередных предложений спонсорской помощи для проведения моих концертов. В конце концов разговор опять стал переходить в интимное русло. Арашуков пытался затащить меня в номер отеля. К счастью, на улице в машине меня ждал любимый человек, который вовремя пришел на помощь. Он популярно объяснил Рауфу, что так с женщинами порядочные люди, а уж тем более нормальные кавказские мужчины, так себя не ведут. Тогда он угомонился",

пожаловалась она в беседе с "МК". 

Тем временем несметные богатства Арашукова, от которых правоохранители накануне потеряли дар речи, попали на видео. Как видно на кадрах, сенатор питал слабость и к холодному оружию – саблям и редким мечам. Золотом оскандалившийся политик тоже не брезговал.

Между тем стало известно, что в деле отца и сына Арашуковых могут появиться не только новые эпизоды, но и свежие лица.

"Принимаются меры для установления других соучастников преступлений, проверяются связи Арашуковых с региональными чиновниками", - рассказал источник ТАСС.

Напомним, Рауля Арашукова повязали накануне в офисе "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Сегодня следователи собираются просить суд о его аресте.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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