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В деле Арашуковых засветился новый фигурант

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Никеричев Андрей
Главу компании на Ставрополье допрашивают по делу о хищениях в "Газпроме"

Арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова повлек за собой целую серию уголовных разбирательств, к которым оказываются причастны все новые и новые лица. Одним из них стал исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в настоящий момент топ-менеджера газовой компании из Ставропольского края допрашивают по делу о хищении более 30 млрд руб. у "Газпрома". После окончания допроса следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Чиновника обвиняют в совершении особо тяжких преступлений: участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Суд арестовал сенатора на два месяца.

В этот же день задержали отца Арашукова, советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова. Следствие считает его создателем ОПГ и участником хищения более 30 млрд руб. у "Газпрома". Позже он также был арестован.

В течение следующих суток по подозрению в мошенничестве и участии в преступном сообществе были задержаны еще несколько должностных лиц, занимавших высокие посты в дочерних структурах "Газпрома".

Андрей ФИЛАТОВ
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