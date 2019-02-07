Сенатор Арашуков добровольно пошел в тюрьму

Обвиняемый пожаловался на содержание в карцере

Член Совета Федерации Рауф Арашуков останется сидеть в одной камере с террористом. Такое решение принял Мосгорсуд в четверг, 7 февраля.

Арестованный сенатор пожаловался на ужасные условия, в которых ему приходится ждать правосудия.

"После карантина я оказался в камере с уже осужденным на 18 лет по 205-й статье, по терроризму. Я, действующий член Совета Федерации! Где такое возможно?" – возмутился Арашуков.

Он подчеркнул, что добровольно согласился на арест. По его словам, он заранее знал, что готовится такая спецоперация.

"Я за три дня был в курсе всех этих мер заказного характера, которые готовились. Если бы я хотел убежать, у меня было время убежать", – приводит РБК слова сенатора.

Арашуков настаивает: против него действует преступный сговор. Его имя "испачкали на всю страну". Более того, в СИЗО устроили кошмарные условия.

"Я сидел безо всякого внимания. Зная, что я отказался от их тюремной еды, мне в течение пяти дней не передали ни одну передачу - ни еды, ни вещей", – пожаловался Арашуков судьям. Жаловался, кстати, на чистом русском языке, хотя при задержании уверял, что русским владеет плохо, и требовал переводчика.

"Это более похоже на карцер", – описал он свое пребывание в "Лефортово" во время карантина.

Впрочем, суд жалобу во внимание не принял. Как и апелляцию на арест сенатора. Он останется под стражей до 30 марта.

"Аппеляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения. Материалы отправляются в Басманный районный суд", – приводит "Газета.ру" вердикт судьи Мосгорсуда.

Рауф Арашуков был задержан прямо на заседании Совфеда 30 января. Он обвиняется в участии в преступном сообществе, двойном убийстве, давлении на свидетелей.

Одновременно с сенатором был арестован его отец – советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" и депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд руб. Он, кстати, тоже обжаловал законность своего ареста. Этот вопрос Мосгорсуд рассмотрит 11 февраля.