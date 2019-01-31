Соловьев впал в истерику из-за богатств сенатора Арашукова

Телеведущий перешел на крик, комментируя задержание чиновника и его отца

Скандальная история с арестом члена Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задела Владимира Соловьева за живое. В радиоэфире он высказался о найденных у того деньгах. Позже видео эмоциональной реакции Владимира Соловьева появилось в его Twitter-аккаунте.

В ролике телеведущий в саркастической форме возмутился несчетному количеству денег семьи Арашуковых. Соловьев буквально кричал от негодования. При этом он вспомнил мультфильм про золотую антилопу и богача, который говорил ей, что золота не может быть слишком много.

"Ну куда девать 30 миллиардов? Что с ними можно делать? На что эти люди планировали хоть когда-то в своей жизни потратить эти деньги? У этих людей где-то есть предохранители?",

– высказался Соловьев.

Пост телеведущего вызвал бурное обсуждение пользователей соцсети. Большинство из них разделили мнение журналиста.

"У этих людей есть предохранители? Нет. Это болезнь. Есть коллекционеры марок, есть коллекционеры денег", "Сначала человек хочет деньги, а когда их уже некуда девать, хочет власти. А арест Арашукова – это криминальные разборки между кланами…".

Были и те, кто посоветовал телеведущему прежде обратить внимание на себя.

"Аха-ха-ха, уж чья бы корова мычала о предохранителях. Обслуживающий персонал ваших итальянских вилл уже обчихался... Думаю, лучше уж быть пирожком с ничем, чтобы в течение жизни вкладывать в него правильную начинку, чем утешать себя, будучи пирожком с лицемерием", "И это говорит человек, у которого две дачи в одном месте за границей. На фига две, Владимир?"

– пропесочили Соловьева комментаторы.

Напомним, как писало "Утро", член Совета Федерации Рауф Арашуков арестован по подозрению в убийстве и участии в ОПГ и заключен под стражу. Его отец, также задержанный депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков, подозревается в хищении 30 млрд рублей.