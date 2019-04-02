Своих кресел лишаются приближенные к семье опального сенатора

Президент России Владимир Путин снял с должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко. Об этом сегодня сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Как отмечает издание "Общая газета", Терещенко написал рапорт об отставке после проверки, которая была проведена силовых структурах КЧР в связи с арестом сенатора от региона Рауфа Арашукова по обвинению в участии в преступном сообществе и убийствах.

Уволенный прокурор (занимал должность с 2014 г.) был приближенным Арашукова и его отца Рауля Арашукова, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству Республики.

За время службы Терещенко награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и знаком отличия "За верность закону" III степени.

Также Путин сегодня уволил главу Дальневосточной транспортной прокуратуры Александра Хатунцева и руководителя Северо-Западного транспортной прокуратуры Олега Колесова.

Напомним, Рауф Арашуков задержан 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. Он обвиняется в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

По данным следствия, сенатор входил в организованное преступное сообщество своего отца – советника главы компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, задержанного в тот же день. Ему вменяется хищение природного газа у "Газпрома" на 30 млрд рублей.

Кроме того, сейчас в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, включая зятя Арашукова-старшего.