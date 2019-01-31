Суд арестовал отца и двоюродного брата сенатора Арашукова

В деле о "газовой" ОПГ уже под стражу взяты шесть человек

Басманный суд Москвы сегодня взял под арест на два месяца пятерых фигурантов дела сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Среди арестованных в четверг, 31 января, его отец – советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, а также его двоюродный брат – гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков.

Как сообщает РИА "Новости", в числе еще трех подозреваемых в мошенничестве и участии в преступном сообществе значатся: директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукоев, первый замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов.

Арестованный накануне Рауф Арашуков, которому вменяютвменяют участие в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля, помещен в карантин следственного изолятора "Лефортово". По информации "Пятого канала", сенаторбудет находиться в двухместной камере.

Между тем, следствие не исключает, что в уголовном деле Арашуковых могут вскрыться новые эпизоды.

После проведенных многочасовых обысков на квартирах семейства Арашуковых и их родственников были изъяты ценности, в том числе слитки золота, антиквариат, медали сабли, кинжалы и прочая, приблизительно на сумму в 13 732 500 руб, пишет "Свободная пресса".