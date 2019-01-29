Появилось интимное видео Волочковой и Джигурды

Эпатажный артист осыпал балерину поцелуями

Анастасия Волочкова снова нашла повод, чтобы о ней говорили. Скандально известная балерина опубликовала пикантное видео, на котором запечатлена на руках у эпатажного артиста Никиты Джигурды.

Волочкова объявила о некоем грандиозном совместном проекте с Джигурдой. Видимо, речь идет о песне, которую артисты записали в квартире общего знакомого. После успешной работы Джигурда подхватил балерину на руки, а потом осыпал поцелуями.

"Когда такой грандиозный мужчина носит на руках..😂 Мы с Никитой всегда на позитиве!👍🏼 Так важно его сохранять, смеяться, радоваться и оставаться самими собой и позволять себе жить свободно!" – объявила Волочкова.

Однако по какой-то причине многочисленные подписчики не согласились с точкой зрения артистки. Наоборот, пользователи Сети в очередной раз обругали Анастасию и призвали начать "трезвую жизнь".

"Так русский балет ещё никто не позорил....)" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), "продолжайте позориться, Анастасия, до конца, не останавливайтесь", "Дурдом отдыхает!!!!", "Это называется не жить свободно, это уже жить вызывающе 🙄 и неприлично", "Господи! Успокой, вразуми рабу божью Анастасию!!! Люди!!! Что это делается, ?!!!", "Видимо, и этому все завидуют 🤦‍♀️ Кичиться тем, что ты живёшь, как хочешь? Ну тут большинство так живёт. Но мне всегда после вечеринок стыдно и никогда бы не хотела выложить это на всеобщее обозрение. Наверное, воспитание не позволяет. Радоваться жизни можно только так? Показывая похабщину? 🤦‍♀️Про сексуальные утехи.... Вы серьезно?", "Как тебе не стыдно перед дочкой и матерью???" – пристыдили Анастасию Волочкову возмущенные подписчики.