"На печке без пачки": Волочкова удивила горячим шпагатом

Фантазия балерины поистине не знает границ

Заскучав дома с любимым, Анастасия Волочкова отправилась инспектировать подмосковные бани.

Специально для россиян, которых будоражит ее сексуальность и профессиональная растяжка, танцовщица выложила целую серию фотографий. Здесь было все: драконы, шпагат в купальнике на крыльце и "голое" фото на улице в снегу. Однако самым оригинальным стал кадр, где Анастасия вскарабкалась на русскую печь и устроилась там в своей фирменной позе.

Публика оценила выдержку звезды, которая вытерпела жар ради эффектного фото. Некоторые подписчики нашли снимок уютным и симпатичным. Однако тут же проклюнулись и злопыхатели, которые оставили множество скабрезных комментариев (орфография и пунктуация сохранены).

"Мужик на печи"



"Присела пельмень разогреть"



"Анастасия до чего дотянуться? Дочка ушла от Вас, ей наверное стыдно,! Каждый прохожий мужчина Ваш Возлюбленный! Берегите себя!"

"И эту баню пометила"

"Все догадались какой ей памятник поставят? Жаль что места много займет..."

"Печка здоровская"

"Там же горячо..."



"Настя,не позорь Питер,плиз",– написали пользователи.