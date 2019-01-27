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"На печке без пачки": Волочкова удивила горячим шпагатом

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Фантазия балерины поистине не знает границ

Заскучав дома с любимым, Анастасия Волочкова отправилась инспектировать подмосковные бани.

Специально для россиян, которых будоражит ее сексуальность и профессиональная растяжка, танцовщица выложила целую серию фотографий. Здесь было все: драконы, шпагат в купальнике на крыльце и "голое" фото на улице в снегу. Однако самым оригинальным стал кадр, где Анастасия вскарабкалась на русскую печь и устроилась там в своей фирменной позе.

Публика оценила выдержку звезды, которая вытерпела жар ради эффектного фото. Некоторые подписчики нашли снимок уютным и симпатичным. Однако тут же проклюнулись и злопыхатели, которые оставили множество скабрезных комментариев (орфография и пунктуация сохранены).

 

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

 

"Мужик на печи"

"Присела пельмень разогреть"

"Анастасия до чего дотянуться? Дочка ушла от Вас, ей наверное стыдно,! Каждый прохожий мужчина Ваш Возлюбленный! Берегите себя!"

"И эту баню пометила"

"Все догадались какой ей памятник поставят? Жаль что места много займет..."

"Печка здоровская"

"Там же горячо..."

"Настя,не позорь Питер,плиз",– написали пользователи.


Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Кристина ЧЕРНИКОВА
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