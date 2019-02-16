Волочкова растянулась с бутылями

Балерина очутилась на полу в неожиданном месте

Перед свадьбой шикарная Анастасия находит время для веселья.

Шпагаты Волочковой стали настоящей фишкой танцовщицы. Своей растяжкой она может дать фору даже знаменитому Ван Дамму, уверяет балерина.

Судя по свежему снимку в Instagram, Настя все время находится в поиске новых решений. Поклонников нужно удивлять – иначе потеряют интерес.

"Смотрели мы с моим любимым фильм с главным героем Ван Дамм.. Впечатлил. Как и шпагат героя. Ван Дамм его показывал в самых неожиданных местах. А поскольку #шпагатволочковой – это уже фишка, я подумала, что нужно сделать его незамедлительно на том, что под рукой Вернее, под ногой Нам только доставили бутыли с водой и они пришлись к месту",

– рассказала она.

Волочкова сфотографировалась у кулера, растянувшись в шпагате между двумя бутылями с водой и выставив перед собой еще пару. Для сравнения красотка приложила кадры из фильмов с Ван Даммом, чтобы поклонники сами убедились, что актеру до нее далеко.