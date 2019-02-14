"Пока в раздумьях": Волочкова не согласилась на свадьбу

Балерина наслаждается и раздумывает о дальнейшей жизни

Нынешний День влюбленных стал для Анастасии Волочковой прекраснее остальных, ведь накануне в ее жизни произошло важное событие – блондинка стала невестой. Сегодня она рассказала все о мужчине, который позвал ее замуж и сделал самой счастливой, но твердого ответа ему пока не дала.

Разместив в Instagram целую фотосессию – с привычным огромным букетом обожаемых ею белых роз, артистка не смогла сдержать пылких чувств и в их порыве обратилась к избраннику.

"Мой любимый, посвящаю этот пост тебе. Это самый счастливый День влюбленных в моей жизни! Так, как тебя, я не любила никого. Ты просто невероятный! Самый лучший, добрый, самый красивый и сексуальный, умеющий любить, оберегать, защищать, радовать, прощать",

– осыпала балерина жениха комплиментами. И, признавшись, что ее "темперамент выдержать тяжело и многим не под силу", добавила: "А тебе подвластно все, потому что ты сильный и мужественный. Люблю тебя всем сердцем!"

Не забыла Анастасия и о подписчиках. Она пожелала им "встретить свою Любовь", а также пообещала "уже сегодня" поговорить с ними о любви.

Наверняка фанаты замерли в сладостном предчувствии. Вот только рассказать об этом они не смогли, ведь королева шпагата закрыла комментарии, как делает это уже не одну неделю.

За личной жизнью Волочковой постоянно следит чуть ли не половина жителей нашей страны.А теперь вдруг такое событие – она готовится стать женой.

"Возлюбленный сделал мне предложение, позвал замуж. Он предложил мне стать его женой и подарил колечко с бриллиантом",

– призналась блондинка в эксклюзивном интервью сайту "Комсомольская правда".

На вопрос, дорогое ли украшение, Анастасия не без кокетства ответила, что мужчина "выбирал его сам", с нею "не советовался", а сама она "про цену не спрашивала", да и вообще это не принципиально.

Только вот с поздравлениями балерина попросила повременить, ведь находится "пока в раздумьях", так как "это ответственный шаг, надо взвесить все за и против". Однако все равно артистка не скрывает, что счастлива.

Имя жениха она по-прежнему не называет: "могут сглазить". Однако кое-что о нем рассказала:

"С человеком, который сделал мне предложение, мы познакомились полгода назад. Сначала дружили. Он бизнесмен. Немного младше меня, ему под сорок. Слава богу, свободен. И детей тоже нет".

А потом раскрыла причину своего выбора. "Почему рядом со мной именно он? У нас совпали темпераменты. И мне с ним интересно. Он мудрый, душевный", – пояснила Волочкова.

Интриговать она тоже продолжит, может, и снова выложит в Instagram носки избранника, ведь хочет сохранить тайну. При этом артистка отметила что на самом деле аббревиатура "М", которой она обозначает в соцсети любимого, – "это не первая буква его имени. "М" – это мужчина с большой буквы".

Что касается торжества, то Волочкова назвала свою первую и пока единственную свадьбу – с бизнесменом Игорем Вдовиным – просто грандиозной. У нее в тот день было пять платьев.

И такое будет "сложно превзойти". Мало того, даже если любимый организует красивый праздник, о котором она мечтает, не факт, что они официально распишутся, заявила Анастасия, ведь ей "надо подумать".

Возможно, что именно сегодня королева шпагата и раскроет все детали предстоящего события, как знать...