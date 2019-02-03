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Волочкова потрепала киску с другом

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Недостатка в приятелях-мужчинах балерина не испытывает

Роскошная танцовщица в перерывах между творческими запоями не забывает о простых человеческих радостях.

Как известно, Анастасия решила немного отвлечься от балета и уйти в другую, не менее прекрасную сферу искусства – записать песню. Множество кадров с актером Никитой Джигурдой, с которым задуман грандиозный проект, Волочкова уже показала поклонникам. Теперь же она поделилась уютным домашним фото с вокалистом и звукорежиссером Михаилом Борисовским.

Несмотря на чрезвычайно плотный график, Настя всегда находит время для живого человеческого общения.

"После записи песни остались мы с Мишей @borisovskii на его кухне и вспомнили, сколько мы всего прошли вместе.. Да и сегодня, кроме кухни успели побывать в его домашней студии, в творческом процессе и в теле программах.. За один вечер Миша, я тебя искренне люблю. И Заечку твою",

– написала она с своем Instagram.

На снимке Волочкова одной рукой нежно обнимает друга за плечи, а другой – теребит за ухо кошку, которая, похоже, совсем разомлела от звездной ласки.

Что о творческих изысках балерины думают поклонники, узнать, правда, не удалось. Видимо, красавицу опять начали одолевать боты и злопыхатели, и она отключила комментарии. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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