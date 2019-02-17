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Волочкова удивила признанием о Собчак

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
По словам Анастасии, мама Ксении просила спасти дочь

Балерина Анастасия Волочкова сделала неожиданное признание о Ксении Собчак. В интервью порталу Teleprogramma.pro она рассказала, что у Ксении есть наркозависимость.

По словам Анастасии, однажды ее в гости пригласила мама Ксении и попросила спасти свою дочь.

"В тот момент, о котором говорит Ксюша, она не с Вячеславом жила, а с Умаром, которой подсадил ее на алкоголь и наркотики. Ее мама тогда пригласила меня в свою квартиру на Фонтанке, пригласила туда же Славу (с которым я там увиделась первый раз в жизни) и попросила спасти Ксюшу",

- сказала Волочкова.

При этом балерина добавила, что ей очень жаль Ксению, которая является для нее "потерянным человеком". Кроме того, она обвинила Собчак в использовании имени ради поднятия рейтингов.

"Она так делала на протяжении 15 лет, увязывая свое имя с любым медийным лицом, находящимся в тот момент на пике славы, раздувая скандал. В общем, меня опять колко и мерзко пытались "опустить", – подчеркнула Анастасия.

Ксения пока никак не отреагировала на такой дерзкий выпад в свой адрес со стороны балерины.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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