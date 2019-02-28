Все не так, как вы думаете: узнайте реальный возраст звезд шоу-бизнеса

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Многим знаменитостям даже в 70 удается выглядеть очень молодо. Кажется, будто они вообще не стареют или являются постоянными клиентами косметологов. Некоторым из них повезло меньше: в свои годы они выглядят на 10 лет старше. Узнайте, совпадают ли ваши догадки с реальными цифрами в их паспорте.
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