Медитация: оголившуюся Волочкову сняли в странном виде

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Анастасия Волочкова продолжает радовать подписчиков противоречивыми кадрами. Теперь балерина ударилась в восточные практики и занимается медитацией. На последнем снимке в Instagram она демонстрирует обнаженные ноги, прикрыв сокровенное место рукой.
"Прекрасное, светлое, солнечное, таинственное утро в балетном зале.. Как же я люблю такие моменты уединения и тишины. Балетный экзерсис в такой атмосфере подобен медитации. И на сердце светло. – подписала фотография Волочкова.
Теперь подписчики не могут оставлять в аккаунте вопросы и
язвительные комментарии – балерина обиделась на постоянную критику и ограничила
возможность писать ей сообщения.
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