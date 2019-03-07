Медитация: оголившуюся Волочкову сняли в странном виде

Балерина заговорила о духовных практиках

Анастасия Волочкова продолжает радовать подписчиков противоречивыми кадрами. Теперь балерина ударилась в восточные практики и занимается медитацией. На последнем снимке в Instagram она демонстрирует обнаженные ноги, прикрыв сокровенное место рукой.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 7 Мар 2019 в 1:04 PST

"Прекрасное, светлое, солнечное, таинственное утро в балетном зале.. Как же я люблю такие моменты уединения и тишины. Балетный экзерсис в такой атмосфере подобен медитации. И на сердце светло. – подписала фотография Волочкова.



Теперь подписчики не могут оставлять в аккаунте вопросы и язвительные комментарии – балерина обиделась на постоянную критику и ограничила возможность писать ей сообщения.

