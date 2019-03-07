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Медитация: оголившуюся Волочкову сняли в странном виде

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина заговорила о духовных практиках

Анастасия Волочкова продолжает радовать подписчиков противоречивыми кадрами. Теперь балерина ударилась в восточные практики и занимается медитацией. На последнем снимке в Instagram она демонстрирует обнаженные ноги, прикрыв сокровенное место рукой.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Прекрасное, светлое, солнечное, таинственное утро в балетном зале.. Как же я люблю такие моменты уединения и тишины. Балетный экзерсис в такой атмосфере подобен медитации. И на сердце светло. – подписала фотография Волочкова.  

Теперь подписчики не могут оставлять в аккаунте вопросы и язвительные комментарии – балерина обиделась на постоянную критику и ограничила возможность писать ей сообщения. 

Дарья ПЕТРОВА
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