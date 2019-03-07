Галкин втянул Жванецкого в скандал

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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий отпраздновал свой День Рождения в кругу друзей. Среди них был и Максим Галкин, снимавший все происходящее на телефон.
Юморист делился подробностями торжества в Instagram, это и послужило причиной будущего скандала.
"Было весело, остроумно и вкусно" – поделился впечатлениями Галкин.
"Что это будет такое пышное торжество не ожидал. Не скажу, что смущен, но…" – говорит юбиляр.
На кадрах среди гостей видно Аллу Пугачеву, Леонида Каневского, Александра Ширвиндта и Андрея Макаревича. Присутствие последнего вызвало у публики непонимание и злость. Они не стеснялись в выражениях и пытались понять, как в такую интеллигентную компанию затесался лидер "Машины времени", которого россияне в последнее время не очень-то жалуют.
"А макароныч что там делает???Или переобулся уже в воздухе))", "Отличная компания....кроме Макаревича", "Такая прекрасная компания и вдруг рожа продажного Макаревича", "Неприятно смотреть на Макаровича, остальным всем зачёт за талант и позитив!" – пишут комментаторы.
Михаил Жванецкий стал любимцем публики после своих ярких высказываний.
"Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!"
"Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве."
"Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть."
"Россия – страна талантов. Талантов масса – работать некому."
"Разница между умным и мудрым: умный с большим трудом выкручивается из ситуации, в которую мудрый не попадает."
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