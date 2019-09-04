Артистка не стала опровергать слухи о раке

В конце августа появилась информация, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк обнаружено онкологическое заболевание. Актриса отменила все спектакли и давно не появлялась на публике, но официально диагноз так и не подтвердила. Однако журналистам удалось выйти на связь со знаменитостью.

По телефону голос Заворотнюк звучал хрипло, как у больного человека. Слухи о страшном диагнозе она опровергать не стала, а на прямой вопрос журналистов "КП" просто промолчала. Артистка также добавила, что пока не может принимать участия ни в каких мероприятиях.

Есть версия, что у актрисы после рождения ребенка нашли рак мозга, как это было с Жанной Фриске. Запустить болезнь могли гормоны, которые 48-летняя звезда, возможно, принимала, чтобы забеременеть. Напомним, в октябре 2018 актриса родила дочь от супруга Петра Чернышева.

Пока одни сочувствуют Анастасии Заворотнюк и желают ей выздоровления, другие обвиняют актрису "Моей прекрасной няни" в пиаре. Мол, звезда решила поднять свою популярность, пустив слух о раке.

"Достал уже этот пиар на раке", "Надеюсь, что она не больна, а просто решила сделать пластическую операцию, вот и пропала на какое-то время", "Сколько можно писать об этом?", "Может быть и пиар", "Мы ничего не знаем, а уже выводы делаем",

– обсудили комментаторы на сайте Woman.ru.

Ранее "Утро" рассказывало о состоянии Александра Розенбаума, перенесшего операцию.