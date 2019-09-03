Несмотря на возраст, певицам удается выглядеть хорошо

Алла Пугачева и София Ротару остаются главными певицами российской эстрады вот уже несколько десятилетий. Прославиться им удалось еще в молодости, с тех пор за личной жизнью артисток, их здоровьем и, конечно, внешностью наблюдают миллионы.

Даже в зрелом возрасте – Примадонне в этом году исполнилось 70 лет, а Софии Ротару 72 года – им удается выглядеть привлекательно. Поклонники гадают, в чем же секрет их молодости.

По словам Примадонны, секрет ее красоты в правильном питании, хорошем сне и регулярных нагрузках. Однако специалисты уверены, что жена Максима Галкина не раз обращалась к хирургам. Предположительно она сделала пластику нижних и верхних век, подтянула лицо, заполнила скулы специальным гелем, а также сделала ринопластику. Не исключено, что имели место быть и операции на теле.

Возраст Аллы Пугачевой – всего лишь цифра, что доказывают свежие фотографии артистки, которыми она активно делится в социальных сетях. То Примадонна отплясывает с подругой в коротенькой юбке, то выглядит, как ровесница молодому мужу.

Софии Ротару возраст тоже, похоже, совсем не мешает выглядеть привлекательно и даже участвовать в фотосессиях в прозрачном платье. На некоторых снимках украинская артистка так хороша, что поклонники не могут поверить в то, что это действительно она.

Выглядеть молодо Ротару позволяет правильное питание, но она, как пишет SM News, не отрицала, что обращалась за помощью к профессионалам. Певице подняли щеки с помощью лифтинга, также улучшили состояние кожи на шее и веках, имели место быть операции на теле.Возможно, оставаться вечно молодой Ротару позволяет новый возлюбленный.

Пластика Пугачевой и Ротару, если она все же была, совсем незаметна для поклонников и не испортила их внешность.

Ранее "Утро" рассказывало о том, что на Ротару набросились озлобленные фанаты.