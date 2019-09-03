Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пластика или диета: как Ротару и Пугачева остаются вечно молодыми

Пластика или диета: как Ротару и Пугачева остаются вечно молодыми
Алла Пугачева, София Ротару. Фото: Дни.ру
Несмотря на возраст, певицам удается выглядеть хорошо

Алла Пугачева и София Ротару остаются главными певицами российской эстрады вот уже несколько десятилетий. Прославиться им удалось еще в молодости, с тех пор за личной жизнью артисток, их здоровьем и, конечно, внешностью наблюдают миллионы.

Даже в зрелом возрасте – Примадонне в этом году исполнилось 70 лет, а Софии Ротару 72 года – им удается выглядеть привлекательно. Поклонники гадают, в чем же секрет их молодости.

По словам Примадонны, секрет ее красоты в правильном питании, хорошем сне и регулярных нагрузках. Однако специалисты уверены, что жена Максима Галкина не раз обращалась к хирургам. Предположительно она сделала пластику нижних и верхних век, подтянула лицо, заполнила скулы специальным гелем, а также сделала ринопластику. Не исключено, что имели место быть и операции на теле.

Возраст Аллы Пугачевой – всего лишь цифра, что доказывают свежие фотографии артистки, которыми она активно делится в социальных сетях. То Примадонна отплясывает с подругой в коротенькой юбке, то выглядит, как ровесница молодому мужу.

Софии Ротару возраст тоже, похоже, совсем не мешает выглядеть привлекательно и даже участвовать в фотосессиях в прозрачном платье. На некоторых снимках украинская артистка так хороша, что поклонники не могут поверить в то, что это действительно она.

Выглядеть молодо Ротару позволяет правильное питание, но она, как пишет SM News, не отрицала, что обращалась за помощью к профессионалам. Певице подняли щеки с помощью лифтинга, также улучшили состояние кожи на шее и веках, имели место быть операции на теле.Возможно, оставаться вечно молодой Ротару позволяет новый возлюбленный. 

Пластика Пугачевой и Ротару, если она все же была, совсем незаметна для поклонников и не испортила их внешность.

Ранее "Утро" рассказывало о том, что на Ротару набросились озлобленные фанаты. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей