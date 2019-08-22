Знаменитость не приедет в Сочи в назначенный день

Поклонники Софии Ротару буквально набросились на звезду в социальных сетях. Все из-за того, что певица перенесла дату своего выступления. Она должна была петь на фестивале "Новая волна" 24 августа – многие поклонники купили билеты именно на это число, чтобы воочию увидеть кумира. Теперь же организаторы сообщили, что Ротару будет петь 28 и 29 августа.

Теперь обманутые поклонники просто в бешенстве – они обвиняют певицу и организаторов несправедливости.

"Ранее вы выкладывали информацию, что С. Ротару будет на открытии. Мы и купили билеты на 24.08. А теперь пишите, что 28 и 29. Нечестно! Несправедливо!", "Мы купили билеты!! Почему обманули зрителей!", "Мы только ради нее купили билеты, а теперь такое",

– возмущаются пользователи.

Некоторые комментаторы подозревают, что причина переноса выступления в том, что 24 августа Ротару будет выступать на Дне независимости Украины.

VistaNews видит причину переноса концерта в другом. Возможно, все дело в давнем соперничестве Ротару и Пугачевой. Примадонна, по одной из версий, угрожает украинке, чтобы та не появлялась на открытии фестиваля. Перенос даты концертов может быть неслучайным, ведь он отражается и на отношении поклонников к Ротару.