"До чего хороша": внучка Ротару снялась в лесу без белья

Девушка не перестает удивлять свой красотой

Внучка Софии Ротару продолжает радовать поклонников своими снимками. Несколько месяцев назад Соне исполнилось 18 лет, теперь она появляется перед камерой в более смелых нарядах: коротких платьях, едва прикрывающих заднюю часть тела, и в топах с глубоким декольте.

На новых снимках, сделанных на природе, девушка позировала без лифчика и продемонстрировала красивое декольте. Съемка не оставила подписчиков равнодушными – они завалили Соню Евдокименко комплиментами.

"Красивая", "Сама нежность", "Восхитительная", "Солнечная девушка", "Боже! До чего же вы хороша!", "Просто нет слов", "Шикарная", - написали в Instagram красавицы. Знаменитая бабушка и мама Сони снимок оценили смайликами.

Известно, что красавица еще подростком начала свою модельную карьеру: снималась для модных журналов и участвовала в показах. Однако после девушка решила сосредоточиться на учебе и отправилась в Лондон изучать историю искусств и английскую литературу. В прошлом году София Евдокименко дебютировала в качестве певицы.

Ранее Аллу Пугачеву обвинили в пошлости после видео с Софией Ротару.