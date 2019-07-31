Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"До чего хороша": внучка Ротару снялась в лесу без белья

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Девушка не перестает удивлять свой красотой

Внучка Софии Ротару продолжает радовать поклонников своими снимками. Несколько месяцев назад Соне исполнилось 18 лет, теперь она появляется перед камерой в более смелых нарядах: коротких платьях, едва прикрывающих заднюю часть тела, и в топах с глубоким декольте.

На новых снимках, сделанных на природе, девушка позировала без лифчика и продемонстрировала красивое декольте. Съемка не оставила подписчиков равнодушными – они завалили Соню Евдокименко комплиментами.

 

"Красивая", "Сама нежность", "Восхитительная", "Солнечная девушка", "Боже! До чего же вы хороша!", "Просто нет слов", "Шикарная", - написали в Instagram красавицы. Знаменитая бабушка и мама Сони снимок оценили смайликами. 

Известно, что красавица еще подростком начала свою модельную карьеру: снималась для модных журналов и участвовала в показах. Однако после девушка решила сосредоточиться на учебе и отправилась в Лондон изучать историю искусств и английскую литературу. В прошлом году София Евдокименко дебютировала в качестве певицы. 

Ранее Аллу Пугачеву обвинили в пошлости после видео с Софией Ротару. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Байки Климкина: украинский министр сорвался на встрече с Лавровым

Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой

"Убивать всех, кто взял оружие": Киев закончит войну в Донбассе

Переговорами, считают в Незалежной, делу не поможешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей