Пугачеву обвинили в пошлости после кошмарного видео с Ротару

В Сети оценили совместное выступление певиц

Фанаты Аллы Пугачевой вспоминают ее дуэт с Софией Ротару. В 2009 г. на праздничном концерте, посвященном 60-летию Примадонны, знаменитости спели вдвоем. Поклонники считают, что выбранная песня "Нас не догонят" очень подходит артисткам, но вот исполнение раскритиковали:

"Самое кошмарное, что я видела! Мне не нравится! Хотя и Аллу и Софию я очень люблю и уважаю, но это явный промах", "София скромная была женщина, Алла-пошлая. Голос у Ротару сильнее, мне она всегда нравилась искренностью, Алла всегда играла какую -то роль. И никакая она не эпоха. Эпоха - это Кобзон".

После в комментариях развернулся спор на тему того, кто же из певиц все-таки лучше – Ротару или Пугачева. Большинство поклонников уверены, что Примадонна – главная звезда русской эстрады, и второй такой певицы больше никогда не будет.

"Алла всегда была и будет лучше. Вот ее точно никто не догонит и не обгонит", "Неповторимые Алла и София!", "Агония просто", "У Ротару голос сильнее", "Лучшие на все времена!", "Алла великолепна", "Самые яркие звезды нашей эстрады, таких как они нет и не будет!", "Пугачева круче",

– прокомментировали видеозапись пользователи.

В 2009 г. дуэт известных певиц стал настоящей неожиданностью для всех зрителей, ведь долгое время ходили слухи об их вражде. Считалось, что две знаменитости терпеть друг друга не могли и принципиально не выступали на одних концертах.

Алла Борисовна и София Михайловна часто завоевывали одинаковые награды с разницей в несколько лет, но считается, что Ротару всегда была немного впереди Пугачевой, даже звание народной артистки получила раньше.

Конец всем сплетням положила сама Примадонна, признавшись на тогдашнем юбилее, что всегда восхищалась "хуторянкой". Возможно, примирение и было решено скрепить песней "Нас не догонят".

Этот хит долгое время исполняла группа "Тату", которой в этом году исполнилось 20 лет. Ранее "Утро" рассказывало, как изменились секс-символы 1990-х годов.