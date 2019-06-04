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"Божественна": как сейчас выглядит секс-символ 2000-х

Фото: www.globallookpress.com
Популярной певице удается сохранять идеальную фигуру

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова поделилась с подписчиками свежими фотографиями в купальниках. Тело знаменитости позволяет ей надевать весьма откровенные модели бикини, а поклонники не перестают восхищаться сексуальностью артистки.

"Красотка", "Красивая", "Пресс крутое", "Тело классное", "Шикарная Юлия", "И без купальников хороша", "Такая сексуальная фигура", "Великолепная прекрасная фигура", "Прекрасная девушка", "Божественна",

– похвалили комментаторы.

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Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)

Ровно 20 лет Юлия Волкова и Лена Катина стали солистками группы "Тату". Практически мгновенно девушки обрели популярность и стали одними из главных секс-символов 2000-х. Хиты группы пели не только в России, но и за границей, а клипы шокировали смелостью и сексуальностью.

На момент создания группы в 1999 году девушкам было всего 15 лет. Конфликт между девушками привел к тому, что в 2009 году группа "Тату" распалась. По слухам, Юлия Волкова была вынуждена прервать музыкальную деятельность на несколько лет из-за операции, в ходе которой ей повредили нерв, а голос пропал.

Сейчас же девушка полностью погружена в воспитание ребенка. Теперь артистка оказывается в центре внимания только из-за многочисленных изменений, которым подверглось ее лицо.

Елена Катина продолжила заниматься музыкой. Певица записала несколько альбомов на английском и испанском, обзавелась армией поклонников, продолжает давать концерты и выступать на радио. Выглядит 34-летняя девушка все также молодо и привлекательно.

Дарья ПЕТРОВА
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