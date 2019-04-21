"Бомба": Темникова и Серябкина обнажились

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Ольга Серябкина не перестает радовать поклонников своим эротическим видом, на этот раз она в образе блондинки позировала на видео в одном нижнем белье, на фоне играла новая песня певицы. Многим светлый цвет волос очень понравился – фанаты оставили сотни восторженных отзывов под постом.
"Очень ярко", "Блондинкой похожа на Бритни Спирз", "Волосы великолепные", "Блондинкой тебе больше идёт...необычная красота", "Вау, зачетно выглядишь", "Постель и блондинка – лучшее сочетание",
– расхваливают подписчики.
А вот нижнее белье звезды раскритиковали – оно, по мнению комментаторов, скрывает много тела и вообще выглядит не очень сексуально.
"Что за бабушкины труселя?", "Лучше бы совсем разделась, чем в таких трусах", "Дешевый комплект и цвет волос",
– критикуют хейтеры.
Своей последней фотографией Серябкина разочаровала некоторых фанатов, оказалось, что белый цвет волос – это просто парик, а своему имиджу звезда не собирается изменять.
Бывшая коллега по группе Елена Темникова также любит обнажаться. Находясь на отдыхе с мужем и дочкой, певица постоянно демонстрирует свои стройные ноги, которыми восхищаются все подписчики.
"Огонь", "Бомба", "Какая вы стройная", "Шикарная фотка", "Красотка", "Потрясающе выглядите и естественно",
– похвалили девушку.
Напомним, Елена Темникова со скандалом ушла из группы в конце 2014 года. После вышла замуж, родила ребенка и успешно занимается сольной карьерой. Ольга Серябкина покинула коллектив осенью 2018 года, но осталась под крылом Максима Фадеева.
Когда-то Темникова и Серябкина близко дружили, но уход из Serebro поставил точку в их общении.
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