"Какая горячая": Серябкина разделась перед фотографом

Певица соблазнила пикантными снимками

Ольга Серябкина выложила в свой личный аккаунт Instagram новое фото – на нем голая девушка прикрывает интимные места одеялом. Выглядит все так, будто бы звезда только что принимала ванну, а фотограф подсматривает за ней.

"Понедельник тяжёлый?"

– спрашивает певица, прикрываясь.

Публикация от MOLLY (@serebro_official) 15 Апр 2019 в 2:18 PDT

Подписчики на пост отреагировали по-разному: кто-то резко высказался о том, что Серябкина только отдыхает, кто-то, наоборот, выразил поддержку ее сольной карьеры и восхитился ее сексуальностью

"Какая горячая", "Ну да, не такой, как у вас на фото", "Вы очень классная, вы честная, добрая!", "Если он ограничивается только тем, что ты моешься, то, наверное, не очень", "Я слежу за твоим творчеством и уважаю твой труд и талант!"

– по-разному комментируют пользователи.

Ольга Серябкина теперь занимается сольной карьерой, но под руководством Максима Фадеева. Недавно у девушки вышел первый альбом, для обложки которого она снялась полностью обнаженной. Поклонники устали от голого вида певицы и оставили много отрицательных комментариев. Теперь среди фанатов нашелся и тот, кто угрожает звездному наставнику.

"Тяжелый я бы нанес удар по шее Фадеева за то, что он превратил тебя в порнушницу",

– резко выразился комментатор.