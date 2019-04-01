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"Это голая я": Серябкина разделась на удачу

Ольга Серябкина. Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
Обнаженные фотографии понравились не всем

Ольга Серябкина пребывает в радостном возбуждении – через несколько дней она представляет свой первый сольный музыкальный альбом. В ожидании события она выкладывает в социальных сетях множество сексуальных кадров и рассказывает о своих переживаниях.

"До релиза моего первого сольного альбома осталось 3 дня... Очень жду этого момента))) Если честно, я немного волнуюсь. Ведь я трансформировала и поместила себя в этот альбом. Каждая песня – это голая я, в разные промежутки времени и в разных состояниях",

– пишет певица.

Очевидно, что Ольга нашла способ борьбы с волнением – она снимается в эротических фотосессиях и наслаждается восторженными комментариями. В этот раз певица предстала полностью без одежды, но все-таки решила прикрыться одеялом, оголяя ноги.

"Красотище", "Секси", "Венера прям", "Ух ты какая!", "Где голое тело, Оля???", "Сочная, сладкая как ведро персиков спелых",

– радуются комментаторы.

Блюстители морали спешат напомнить Серябкиной, что однажды она станет мамой, кто-то считает, что таким образом певица привлекает удачу к своему альбому.

"Да что уж там еще осталось, обнаженка модой стала !!! Ведь дети ваши вас увидят, они потом вас возненавидят!", "Оля, ты божественна. Только один вопрос. А обязательно выставлять фото ню, призывные позы, эротику и призыв "возьми меня". Может, есть какая примета, что релиз удастся", "Тебя слишком много голой на концерте и на фотках, ничего нового",

– не впечатлились некоторые пользователи обнаженным телом.

Ранее Утро показало голые фотографии другой бывшей участницы группы Serebro

Дарья ПЕТРОВА
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