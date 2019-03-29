Оголись уже: поклонники ругают Чехову за выпрыгивающую грудь

Звезда утомила эротичными кадрами

Анфиса Чехова не раз входила в сотню самых сексуальных женщин России. Телеведущая умело преподносит свои выдающиеся формы и знает, как возбудить воображение зрителей. В своих социальных сетях она часто выкладывает фотографии в купальнике, а иногда и без него.

На последнем кадре телеведущая показывает свой завтрак. Даже дома она предпочитает носить сексуальные пеньюары, из которых ее пышная грудь практически вываливается.

Но подписчики, как выяснилось, устали от постоянной обнаженки и просят Чехову быть скромнее.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 29 Мар 2019 в 12:14 PDT

"Да оголите уже груди!", "Какая красивая, умная, обаятельная но вот зачем показываете сиси? Вы же этим раскроете изюминку. Я вас прошу, не сливайте такие фото, вы нам так нравитесь.",

– ругают звезду за излишнюю откровенность.

Впрочем, те, кто наслаждается эротичными кадрами, наоборот, просят звезду не останавливаться и заваливают комплиментами.

"Какая утонченная, красивая", "Кайфовая фотка! Шикарно выглядите!", "Классный прикид!", "Какой секс",

– радуются поклонники.

Ранее подписчики заподозрили у Чеховой алкогольную зависимость.