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"Смелая": Чехова показала вид сзади в прозрачном белье

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая возбуждает фанатов обнаженными фото

Анфиса Чехова в последнее время часто радует поклонников откровенными снимками. На этот раз звезда продемонстрировала свои ягодицы в очень нескромном белье, которое совсем не оставляет пространства для фантазии.

Чехова сопроводила яркий кадр стихотворением собственного сочинения, который посвящен ее выдающейся пятой точке. В нем звезда в шутливой форме пожаловалась, что все ее таланты меркнут, как только она выкладывает откровенные снимки.

"Меня прославляет Жопа моя!",

– подметила ведущая.

Подписчики были в восторге как от горячего снимка, так и от стихотворения. Они завалили "орех" Чеховой хвалебными отзывами, а также были удивлены ее литературным талантом.

"Ну попа же и в правду шикарная!", "Прекрасные стихи)", "Анфиса хулиганка", "Анфиса, вот чувство юмора и самоирония – это самая классная ваша черта!!! Иметь отличную попу нынче важно)))", "Попец и правда шикарен ))", "Ты вообще вся аппетитная. Попа хороша, но груди лучше."

– комментируют пользователи.

Анфиса Чехова часто дразнит фанатов сексуальными позами. Ценители пышных форм восхищены ее фигурой. 

Дарья ПЕТРОВА
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