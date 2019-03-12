Обнаженная Чехова подразнила сексуальной позой

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Анфиса Чехова вернулась с отдыха, откуда постоянно выкладывала провокационные фото. Телеведущая решила снова порадовать подписчиков и показалась в откровенном купальнике.
"А поскольку по прилету я с головой ушла в съемки, о которых пока нельзя говорить и показывать, держите еще одну фотку с Мальдив. Думаю, у вас будет что обсудить",
– игриво намекнула Анфиса на свою фигуру.
Поклонники не устояли перед таким откровением и засыпали Чехову комплиментами. "Задница просто огонь 🔥", "Хороша чертовка;-)", "Просто богиня🙈", "Анфиса ты хорошенькая секси прелесть", "Супер фигура ✌", "Какая попка классная 👍".
Стоит отметить, что фотография так впечатлила фанатов, что мало кто решился высказаться против фигуры Чеховой.
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