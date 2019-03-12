Обнаженная Чехова подразнила сексуальной позой

Телеведущая показалась в откровенном виде

Анфиса Чехова вернулась с отдыха, откуда постоянно выкладывала провокационные фото. Телеведущая решила снова порадовать подписчиков и показалась в откровенном купальнике.

"А поскольку по прилету я с головой ушла в съемки, о которых пока нельзя говорить и показывать, держите еще одну фотку с Мальдив. Думаю, у вас будет что обсудить",

– игриво намекнула Анфиса на свою фигуру.

Поклонники не устояли перед таким откровением и засыпали Чехову комплиментами. "Задница просто огонь 🔥", "Хороша чертовка;-)", "Просто богиня🙈", "Анфиса ты хорошенькая секси прелесть", "Супер фигура ✌", "Какая попка классная 👍".

Стоит отметить, что фотография так впечатлила фанатов, что мало кто решился высказаться против фигуры Чеховой.