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Чехова показала фигуру в купальнике

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Знойная звезда не стала скрывать свои прелести

Анфиса Чехова поделилась со своими поклонниками соблазнительным снимком на фоне бирюзового океана и поделилась мыслями о том, зачем она сделала это. 

"Есть фотографии, которые гарантированно взрывают мой инстаграм! Это фото в купальниках", - 

простодушно заявила звезда на своей страничке в Сети.

Реакция почитателей Анфисы не заставила себя ждать: "Точеная Афродита не иначе Восторг", "Анфиса,вы просто прелесть в каком бы весе вы не находились!",  "Анфиса вы умница и красавица в любых нарядах и к тому же еще и трудяшка, не обращайте внимания на негатив, всего вам хорошего", "Вы такая женственная!!!", "Самая прекрасная фигура 😘 Вы мои идеал", "Прекрасная нимфа", "У вас потрясающая фигура!!! Эталон женской красоты", "Таким пышным формам позавидует любая", "Вы– настоящая!потрясающая фигура👍Приятно смотреть на вас!", "Куколка", "Лучшая фигура для женщины", "А представьте что будет если без купальника?!", "Фигура мечты", "Я не знаю кто тут что говорит про твою фигуру , но смотря на тебя Фисочка , у меня кровь начинает бежать по венам вслух", "По-моему Ким Кардашъян отдыхает.И она мне кстати не нравится.А ты....", "Талия шикарная".

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Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Злопыхатели, которые время от времени набегают на страничку роскошной женщины, остались в явном меньшинстве. "Не верю...", "Тату не красит", "на цвет и вкус товарищей нет", – вот и все, что смогли выдавить из себя кислые завистники.

"Вам одежда не идет Анфиса", – подчеркнул самый откровенный поклонник Чеховой (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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