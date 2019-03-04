"Прекрасные округлости": Анфиса Чехова жарится на пляже

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Анфиса Чехова поделилась с подписчиками новой фотографией в социальных сетях. Сейчас звезда отдыхает на Мальдивских островах и делится снимками в откровенных купальниках.
"Я жарю свои округлости в этом Раю", – подписала фото Чехова.
В комментариях к посту мир и покой: подписчики восхищаются внешним видом телеведущей, хвалят ее фигуру и заваливают комплиментами.
"Шикарная Вы женщина!!", "Фигурка ну очень притягивает", "Как же на вас приятно смотреть, замечательная фигура, а то куда ни глянь, везде эти перекачанные тела женщин", "Прекрасные округлости. С Вас нужно картины писать", "Ой, фигура как прям я люблю: ничего лишнего и все как надо", – пишут подписчики.
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