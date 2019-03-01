Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Настя Каменских задрала платье

Фото: www.globallookpress.com
Певица решила завести фанатов перед концертом

Украинская исполнительница выступила на большом весеннем концерте в Киеве. Перед выходом на сцену Каменских решила поделиться с подписчиками в социальных сетях сексуальным фото: певица задрала платье и обнажила бедра.

Фанаты в комментариях разделилась на два лагеря: одни без ума от вызывающего фото, другие обрушились на Каменских с критикой. Подписчики считают, что исполнительница уже не сексуальна, а пошловата.

"Меня одного тошнит от этих фото? Проститутка", "Горячая штучка. Давай уже полностью розденься, порадуй публику", "Пышка", "Здесь очень красивая и лучше, чем голая!!!", "У тебя есть нормальные вещи?", "Был бы ухажёр, была бы скромнее", "Это выглядит так: Меня зовут Настя, мне 40 лет, и у меня есть ляшечка, смотрите, вот она" – пишут пользователи.

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Курс доллара подскочит весной

В марте американская валюта стремительно вырастет благодаря санкциям

Какие знаки зодиака разбогатеют в марте 2019 года

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на первый месяц весны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей