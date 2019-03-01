Певица решила завести фанатов перед концертом

Украинская исполнительница выступила на большом весеннем концерте в Киеве. Перед выходом на сцену Каменских решила поделиться с подписчиками в социальных сетях сексуальным фото: певица задрала платье и обнажила бедра.



Фанаты в комментариях разделилась на два лагеря: одни без ума от вызывающего фото, другие обрушились на Каменских с критикой. Подписчики считают, что исполнительница уже не сексуальна, а пошловата.

"Меня одного тошнит от этих фото? Проститутка", "Горячая штучка. Давай уже полностью розденься, порадуй публику", "Пышка", "Здесь очень красивая и лучше, чем голая!!!", "У тебя есть нормальные вещи?", "Был бы ухажёр, была бы скромнее", "Это выглядит так: Меня зовут Настя, мне 40 лет, и у меня есть ляшечка, смотрите, вот она" – пишут пользователи.