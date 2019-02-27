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"Повторяйте": Волочкова без штанов раскорячилась на ринге

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина поразила воображение подписчиков новым шпагатом

Анастасия Волочкова выложила в свои социальные сети новое фото. На нем звезда лежит на боксерском ринге, конечно, в шпагате. Про балетный образ Волочкова не забыла: надела пуанты и откровенный наряд, обнажающий ноги и ягодицы.

А вот комментарии к фотографии предпочла закрыть, дабы не читать сообщения "недолюбленных тетенек".

"Мои хорошие, любимые мои недолюбленные тетеньки. Золотые мои. Как же вы соскучились по выключенным комментам. Солнышки. Давайте позитив в вашу недолюбленную энергию! Вот вам шпагат. Повторяйте! Это не сложно. Самый простой элемент показываю. Растягивайтесь, мои хорошие. – пишет Волочкова.

Ранее на Анастасию уже обрушился поток негатива от комментаторов. Тогда она выложила видео, где ее кружит на руках Никита Джигурда. 

"Без трусов богиня", "Опять жопа голая", "Волоч – артистка?! Какого жанра?! Если только горизонтального...", "И это женщина, у которой якобы есть любимый? Ну просто шедеврально... Мой вердикт: у Анастасии мужчины любимого нет, она все врет..." – пишут пользователи. 

Дарья ПЕТРОВА
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