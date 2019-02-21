Меладзе и Брежнева променяли Россию на Италию

Пара больше не живет в Москве

Композитор и продюсер группы "ВИА Гра" в интервью YouTube каналу "Vласть vs Vлащенко" сообщил, что больше не будет жить в России. Вместе со своей молодой женой Верой Брежневой они уехали за границу, в северную часть Италии.



Пара приобрела роскошный особняк в маленьком городке.

"Я приехал к вам из Италии, у нас там дом и, можно сказать, что мы там живем. У меня дома разбросаны по трем странам и постоянно "блуждает" ощущение дома из страны в страну. На сегодняшний день, мне кажется, основной дом именно там, на севере Италии. Какой-то магнетизм там есть, хочется там поселиться. Я так же поселился в Киеве, в 1998-м. И сейчас, спустя 20 лет, мы с женой поселились в том месте, которое очень понравилось", – поделился Константин Меладзе.

Страна для переезда выбрана не случайно – именно в Италии в ноябре 2015 года состоялась свадьба продюсера и певицы в кругу ближайших друзей звезд. По слухам, пара вместе более 10 лет, а их отношения завязались тогда, когда композитор был официально женат на другой женщине.

Желание 55– летнего Меладзе сменить климат на более комфортный вполне объяснимо, но будет ли там появляться его супруга – большой вопрос. Вера Брежнева полностью увлечена своей сольной карьерой, сейчас график ее концертов расписан на полгода вперед.