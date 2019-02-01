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Раздетая Брежнева убрала мусор на Мальдивах

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка показалась в образе секси-волонтера

В отпуске Вера Брежнева не только загорает, купается и лакомится заморскими яствами. Певица вместе с подругами навела порядок на необитаемом острове. Красотки собрали все отходы и пластиковые бутылки, которые море выбросило на пляж.

Скриншот instagram.com/ververa

Звезда и любимица мужчин при этом была в черном купальнике с донельзя открытыми трусиками и накинутой поверху легкой белой рубашке. Ее полы то и дело поднимал легкий бриз, и изящное "мягкое место" звезды оголялось. Секси-волонтер, да и только!

Видео сексуального купальника, полностью открывающего соблазнительные ягодицы Брежневой, сняла ее приятельница. А Вера опубликовала его в сторис.

После того как окружающая среда была спасена, Вера поделилась впечатлениями.

Скриншот instagram.com/ververa

В отпуске на экзотических островах артистка постоянно меняет купальники. Во всех пляжных нарядах позирует, а полученные фото выкладывает в соцсети. По ним видно, что красотка предпочитает носить закрытые модели и кокетливо прячет прелести, как, например, и на свежем кадре.

Однако отпуск подходит к концу. И как не жаль, но скоро придется покинуть райские места и с головой окунуться в работу.

"Последний день собираю лучики тепла, чтобы согревать вас на концертах",

– отметила певица под фото. И сообщила, что "ровно месяц остался до нашего тура, который начинается с города #Томск", после чего перечислила все места, где будут проходить ее гастроли. 

Купальники с высоко вырезанными по бедрам трусиками в стиле 1990-х гг. – главный тренд пляжной моды. Носить их могут позволить себе только женщины с идеальной фигурой, к числу которых относится и Вера Брежнева, ведь ее можно смело назвать одной из обладательниц "тела мечты", отмечает сайт "Комсомольская правда".  

Фоторепортаж
Лайма Вайкуле выглядит лучше Веры Брежневой
Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
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