Раздетая Брежнева убрала мусор на Мальдивах

Артистка показалась в образе секси-волонтера

В отпуске Вера Брежнева не только загорает, купается и лакомится заморскими яствами. Певица вместе с подругами навела порядок на необитаемом острове. Красотки собрали все отходы и пластиковые бутылки, которые море выбросило на пляж.

Звезда и любимица мужчин при этом была в черном купальнике с донельзя открытыми трусиками и накинутой поверху легкой белой рубашке. Ее полы то и дело поднимал легкий бриз, и изящное "мягкое место" звезды оголялось. Секси-волонтер, да и только!

Видео сексуального купальника, полностью открывающего соблазнительные ягодицы Брежневой, сняла ее приятельница. А Вера опубликовала его в сторис.

После того как окружающая среда была спасена, Вера поделилась впечатлениями.

В отпуске на экзотических островах артистка постоянно меняет купальники. Во всех пляжных нарядах позирует, а полученные фото выкладывает в соцсети. По ним видно, что красотка предпочитает носить закрытые модели и кокетливо прячет прелести, как, например, и на свежем кадре.

Однако отпуск подходит к концу. И как не жаль, но скоро придется покинуть райские места и с головой окунуться в работу.

"Последний день собираю лучики тепла, чтобы согревать вас на концертах",

– отметила певица под фото. И сообщила, что "ровно месяц остался до нашего тура, который начинается с города #Томск", после чего перечислила все места, где будут проходить ее гастроли.

Купальники с высоко вырезанными по бедрам трусиками в стиле 1990-х гг. – главный тренд пляжной моды. Носить их могут позволить себе только женщины с идеальной фигурой, к числу которых относится и Вера Брежнева, ведь ее можно смело назвать одной из обладательниц "тела мечты", отмечает сайт "Комсомольская правда".