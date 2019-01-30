На острова певица улетела без мужа и всего на пять дней

Вера Брежнева редко показывается обнаженной. Но в теплом краю она и это себе позволила. Красотка сфотографировалась, лежа в ванне без какой-либо одежды, но скромно прикрыв прелести рукой, и опубликовала кадр в соцсети.

"Я хотела попасть на эти острова много лет... И вот, наконец-то, появилась возможность – сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую",

– поделилась артистка под снимком. И, выразив надежду, что фанаты порадуются за нее, пожелала:

"И пусть эти пять дней здесь будут райскими (правда, один уже прошел)".

А потом, предполагая, что будут вопросы, уточнила, что "ванна стоит на улице". Поселилась Брежнева на роскошном пятизвездочном курорте, где за ночь на одной вилле нужно выложить минимум 250 тыс. рублей.

Звезда отдыхает, лежа на берегу океана, посещая рестораны и прогуливаясь на велосипеде. Как это происходит, можно узнать из сторис. Ранее Вера уже показала, что на пляже выпивает бокальчик-другой игристого вина, мол, в таком красивом месте она может себе это позволить.

Фанаты, как обычно, восхитились. Им понравилось и то, как выглядит певица, и ее отдых.

"Улет".

"Очаровашка".

"Верочка, Вы богиня".

"Супер! Крутой выбор! Фото бомбецкое".

"Класс. Вера молоток".

"Милашка!"

"Королева в раю".



"Столько откровенных фото и ни капли пошлости, вот не липнет к Вам ничего плохого".

"Вы огромная умничка. То, чего Вы добились, – это Ваша заслуга. Живите и радуйтесь жизни, Вы этого заслужили".

"Отличного отдыха самой очаровательной и доброй девочке".

"Вот как-то не пошло, по-доброму, уютно! Хочется за Вас порадоваться!"

Однако, заявили артистке поклонники, пяти дней слишком мало для полноценного отдыха на острове. Тем более, отметили они, у Веры "лицо уставшее" и она сильно похудела – "одни уши остались".

Мужчины перевозбудились: им показалось мало изображения в кадре.

"Почему! Почему ванная не прозрачная?!"

"Эх, пофоткать бы Вас".

"Хочу вам спинку потереть".



"Вера, возьми с собой в следующий раз".

"А можно фотографий, где Вы ванне, побольше! Вкусить тоже хочется красоты ваших форм... и окружностей".

Видимо, Брежнева решила немного раззадорить представителей сильного пола еще больше. Она поместила в сторис забавный и провокационный кадр, да еще и с бьющимся сердцем.



Нашлись и те, кто увидел в публикациях красотки другое. Они слегка поязвили и упрекнули певицу.

"Ждем фото в шпагате".

"Еще одна страдает на Мальдивах, Волочковой, говорят, там надоело и вернулась уже оттуда".



"Глядя на фото других артистов, отдыхающих и выставляющих фото и видео напоказ, почему-то невольно вспомнила Вас. И думаю: вот Вера молодец, какой иметь стержень, не выставляя отдых напоказ, просто отдыхать в отпуске. Думаю, прав был Меладзе, когда говорил, что Вера не такая, как все, и мыслит нетривиально... а оказывается, такая же, как и все..."

"Все отдыхает, а родить Косте никак не может".

Однако другие защитили артистку. "Расслабьтесь, Вера принимает ванну!" – парировал один такой.

Некоторые поинтересовались: "А где супруг? Все со своими половинками", "Константин не составил Вам компанию?"

Хотя о Вере Брежневой мечтают тысячи мужчин, у нее много лет не складывалась личная жизнь. И даже кажущийся удачным третий брак, похоже, не совсем такой. Ее нынешний супруг – композитор Константин Меладзе – не смог исполнить заветное желание певицы. И отдых на Мальдивах она подарила себе сама перед днем рождения, который будет 3 февраля.