Рыбьи глаза: Брежнева показалась в странном виде

Неудачный макияж испортил красоту певицы, посчитали ее поклонники

Вера Брежнева всегда поражала как поклонников, так и недоброжелателей тем, что выглядит намного моложе своего возраста. Когда артистку видят рядом со старшей дочерью Соней, то их принимают за сестер, никак не за мать с наследницей. Однако свежий пост звезды в соцсети неприятно поразил интернет-пользователей.

Певица опубликовала в Instagram короткий ролик, снятый во время съемок нового таинственного проекта. В мини-видео экс-солистка "ВИА Гры" продемонстрировала не только возрастные изменения на лице, но и необычный легкий мейкап, который не нашел понимания у подписчиков. Поклонники отметили, что Брежнева резко стала выглядеть на свои 36 лет, а не как юная студентка.

"Нет, страшный макияж! Рыбьи глаза, холодные!", "Губы у красавицы постоянно в трещинах, как рэпнутые пятки торговки из овощного ларька", "Да она инопланетянка!", "Стареет Верка, уши большие же. Не, отписываюсь!", "Страшненькая без макияжа", "Глаза получились, как будто Базедова болезнь... Выпученные, будто проблемы с щитовидной железой", "Что с глазами? Нижнее веко опухло", "Отвратный мейк. Зачем под глазами-то делать эффект "проваленных" глаз?" – прокомментировали пост Брежневой фолловеры.



Некоторые фанаты забеспокоились за здоровье знаменитости, которая, по их мнению, слишком сильно похудела, что и сказалось негативно на ее внешнем виде. Впрочем, многие интернет-пользователи отметили, что артистка просто использовала неудачный фильтр.

Ведь супруга Константина Меладзе тщательно следит за своей красотой. Знаменитость регулярно занимается спортом, правильно питается и ухаживает за кожей с помощью самых простых и мудреных способов. На какие жертвы Вера Брежнева идет ради подтянутого тела и гладкой кожи, можно только догадываться.

