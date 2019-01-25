Обнаженные прелести Брежневой растопили сердца

Бывшая солистка "ВИА Гры" вернулась на сцену

Вера Брежнева снова трудится. Об этом она сообщила поклонникам в соцсети. Красотка выложила новый снимок и дала понять, что ее отдых подошел к концу.

"На работу всегда с любовью",

– сообщила певица под кадром, в котором показана на сцене. На ней откровенный наряд, к выдающимся прелестям артистки прикован взгляд одного из мужчин, окружающих ее.

Поклонники буквально захлебнулись от восторга. Отметив, что "давненько не была", они не пожалели для Веры похвал.

"Утонченная".

"Шикарная".

"Обворожительная".

"Изысканная".

"Неповторимая".

"Вы просто богиня и ангелочек".

"Ну какая же ты все-таки сногсшибательная, моя наилюбимейшая и хорошенькая".

"Красавица,Талант! И Человечище!"

"Мир спасет не любовь, мир спасет Вера! И только Вера!"

Кто-то поделился другим впечатлением: "Ох, смущает меня конусность буферов у этого платья".

А мужчины в основном плавились от чувств. "Оттепель", "Таю", – признались они.

Подобная реакция на посты Брежневой вполне привычна. Артисткой почти всегда восхищаются, особенно если она блистает неприкрытыми частями тела.

Однако бывают и случаи, когда она разочаровывает поклонников...