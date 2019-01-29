Брежнева пьет у моря

На теплых берегах певица многое себе позволяет

Вера Брежнева улетела насладиться теплым солнцем и ясным небом. Там она расслабляется на всю катушку – даже бокал янтарного напитка себе разрешила.

По дороге туда артистка любовалась необычными видами.

"Вид из самолета завораживает",

– сообщила она под фото в сторис Instagram и призналась, что рассмотрела такое впервые, сравнив с атоллами.

Отправилась красотка не куда-нибудь, а в любимые края Анастасии Волочковой – на Мальдивы, но прямо об этом не говорит. Но видео, где показан катер, мчащийся по волнам к желанному берегу, пометила хештегом JOALI MALDIVES.

И вот уже Вера на месте. Она прошла к своему бунгало мимо других таких же с бассейнами. Потом оставила вещи и присела на белый песок неподалеку от моря.

На следующем снимке в вытянутой руке красотка держит бокал, в котором плещется не лимонад, а питие хмельное. Фото Вера подписала с некоторым вызовом:

"В таком месте могу себе позволить..."

Фанаты артистки, просмотрев все кадры, откликнулись под одной из ранних публикаций. Они пожелали любимице "классного отдыха в красивейших местах планеты".

И никто не стал упрекать артистку в увлечении алкоголем. В отличие от Анастасии Волочковой, на которую давно повесили ярлык пьяницы, Вера Брежнева ни разу ни в чем таком не была замечена...