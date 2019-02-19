"Зацепила": Брежнева надела голое платье

Экс-солистка "ВИА Гры" в очередной рз показалась в смелом виде

Вера Брежнева в очередной раз раззадорила поклонников. Она опубликовала в соцсети фото, на котором изображена в наряде, не скрывающем ни одной ее прелести.

"Хочу признаться, что первый раз за долгое время клип вызвал такой резонанс! Я не видела столько репостов, сторис.. и это невероятно... спасибо всем, кто понял, всем, кто не совсем, кто не понял, но поймет. В любом случае вы не остались равнодушными",

обратилась артистка к подписчикам.

Они тут же ответили ей. Многие испытали бурю эмоций:

"Вера! Зацепила!.. Подарила радость, согрела теплом, окутала нежностью своего голоса!.. Молодец!", "Прекрасная. Неповторимая. Превосходная. Обворожительная", "Восхитительная красавица ты, Верочка!", "Сказка... но славная малышка", "Потрясающе выглядишь", "Точно неземная!", "Вы лучшая", "Супер, как всегда", "Ваша женственность, нежность, изящество, красота, ласка и безумные глаза, в которых хочется утонуть, – это потрясающее творение жизни", "Королева красоты!", "Самая желанная и великолепная".

Особенно старались выразить пылкие чувства представители сильного пола. "Вера тренит так, что нам и не снилось", "Милашка я Вас люблю", "Вера, Вы бомба, мужики, она бомба", "Любите ли Вы Веру так, как люблю её я?..", "Любовь моя", "Вера, Вы огонь", "Милая, любимая Вера!", – завалили они певицу признаниями.

Оценили фанаты и новую раюоту звезды, даже блестящие перспективы посулили: "Клип реально исходил от сердца", "Нереальная песня и такой же клип... впал в душ... леденящий и одновременно теплый, нонсенс", "Вера,спасибо Вам за песню и клип... в последнее время живем в окружении ненависти... я смотрела и плакала... так хочется мира на Земле...", "Образ как минимум покорить "Евровидение", или кто-то замахнулся на "Грэмми".

Новая композиция, о которой заговорила с поклонниками Брежнева, была показана ею на днях. В ролике артистка предстала обнаженной в маске. Фанаты впали в транс...