Брежнева высказалась об уходе от мужа

Певица намекнула на изменения в личной жизни

Предположения фанатов о том, что у Веры Брежневой не все ладно, похоже, оправдываются. Артистка намекнула в Instagram на расставание с супругом – композитором и продюсером Константином Меладзе.

Несколько часов назад в сторис появилась небольшая запись. В ней на вопрос "Хотели бы Вы попробовать Випассану (вид медитации в буддизме)?" красотка ответила: "Да, только не уверена, что муж и двое детей хотят, чтобы я пробовала".

В Сети мгновенно сделали вывод, что "душа Веры Брежневой требует уйти в астрал, но семейное положение не дает", отмечает Telegram-канал "Только никому". Пользователи теряются в догадках и даже предположили, что Вера просто "хочет опробовать новые позы", но с уже немолодым мужем это не получается, вот и задумала попробовать випассану. И снова возникло подозрение, будто звезда не так уж счастлива в браке, если стремится к "созерцанию четырех благородных истин и идеи невечности".

Подписчики страницы Веры уже не раз писали, что отношения артистки с мужем остыли. Вот и на Мальдивы она отправилась без него и оторвалась по полной, да и то, как выглядит в последнее время певица, дало повод для слухов, что она переживает кризис и депрессию из-за возможного скорого развода.

Несколько часов назад на странице артистки в соцсети было выложено видео. В нем другая певица – Нюша – и ее муж Илья Ларионов исполняют песню "Люди, любите друг друга". Что этим хотела сказать Вера, не известно, но пост наталкивает на грустные мысли.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" после двух неудавшихся коротких браков долго не принимала ухаживаний многих кавалеров и поклонников. Однако спустя два года после расставания Веры Брежневой со вторым мужем пошли разговоры о ее романе с продюсером и автором песен, которые она исполняла, Константином Меладзе.

Они долго скрывали свои отношения, но в 2015 г. стало известно, что артистка вышла замуж за композитора, хотя свадьба проходила тайно в Италии в кругу близких.

Поклонники звезды были удивлены, ведь выяснилось, что знаменитости встречались больше 10 лет, но не хотели торопить события, так как в момент знакомства Вера еще была замужем и у Константина была семья и трое детей.