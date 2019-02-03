Показала грудь: Брежнева сбросила белье на пляже

Экс-участница группы "ВИА Гра" показала эротическое видео

Сегодня певица отмечает день рождения.

Праздник должен запомниться надолго. По крайней мере, мужская часть поклонников Веры Брежневой не скоро забудет соблазнительный ролик, который она опубликовала накануне своего 37-летия.

Звезда прогулялась по пляжу на Мальдивах в сексуальном наряде, который состоял лишь из розовой мини-юбочки со шлейфом. Обнаженную грудь певица прикрыла руками.

Пользователи разразились восхищенными комментариями. Шикарные длинные ноги Брежневой и ее подтянутое тело никого не оставили равнодушным.

"Самая идеальная и самые красивые ноги в мире"

"Поздравляю тебя прекрасная богиня живи сладко и вечно"

"обернитесь, обернитесь, И пройдите сквозь нас красной нитью", – написали они.