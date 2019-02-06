Брежнева в полупрозрачном купальнике разлеглась в кресле

Звезда ошеломила пикантным образом

Певица Вера Брежнева поделилась новым снимком со своими многочисленными поклонниками. Звезда разместила в Сети чудесную фотографию, на которой она позирует в коротком топе в стиле кантри и трусиках, неотличимых по цвету от ее загорелого тела.

Свой пост Брежнева сопроводила философским вопросом.

"Что делать, когда отдых закончился, а фоточки остались? ))" – написала самая знойная блондинка российского шоу-бизнеса в своем Instagram.

Снимок вышел достаточно провокационным и понравился не всем подписчикам Брежневой. "Вы знаете! Я уважаю вас как певицу, но ваши фото, простите, граничат с пошлостью! Простите это мое сугубо личное мнение!!! Еще раз извините пожалуйста за критику!", "Как надоела эта "певичка", "Пошлость", Как будто в чулках", "Такие ноздри здесь большие", – раскритиковали Веру строгие ценители ее таланта.



Однако большинству фотография очень понравилась: "Гляньте! Какая красивая бабочка из кокона выходит!", "Выкладывать фото и радовать нас своей красотой!", "Секси", "Красавица", "Классс просто супер", "Верочка вы просто богиня", "Совершенство", "Хороша чертовка!!! Боже😍огонь фото😊фигура нечто😘я в восторге😍 Выкладывать!", "Красота и Вера спасут этот мир!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

"Такие фотки нужны, настроение поднимают", – подвела итог одна из поклонниц Брежневой.