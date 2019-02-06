Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Брежнева в полупрозрачном купальнике разлеглась в кресле

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда ошеломила пикантным образом

Певица Вера Брежнева поделилась новым снимком со своими многочисленными поклонниками. Звезда разместила в Сети чудесную фотографию, на которой она позирует в коротком топе в стиле кантри и трусиках, неотличимых по цвету от ее загорелого тела.

Свой пост Брежнева сопроводила философским вопросом.

"Что делать, когда отдых закончился, а фоточки остались? ))" – написала самая знойная блондинка российского шоу-бизнеса в своем Instagram.

Снимок вышел достаточно провокационным и понравился не всем подписчикам Брежневой. "Вы знаете! Я уважаю вас как певицу, но ваши фото, простите, граничат с пошлостью! Простите это мое сугубо личное мнение!!! Еще раз извините пожалуйста за критику!", "Как надоела эта "певичка", "Пошлость", Как будто в чулках", "Такие ноздри здесь большие", – раскритиковали Веру строгие ценители ее таланта.

Однако большинству фотография очень понравилась: "Гляньте! Какая красивая бабочка из кокона выходит!", "Выкладывать фото и радовать нас своей красотой!", "Секси", "Красавица", "Классс просто супер", "Верочка вы просто богиня", "Совершенство", "Хороша чертовка!!! Боже😍огонь фото😊фигура нечто😘я в восторге😍 Выкладывать!", "Красота и Вера спасут этот мир!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

 "Такие фотки нужны, настроение поднимают", – подвела итог одна из поклонниц Брежневой.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей