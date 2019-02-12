Увядающую Брежневу записали в бандитки

Новый образ артистки сильно разочаровал фанатов

Они решили, что с Верой Брежневой, которую всегда считали эталоном красоты и женственности, в последнее время что-то произошло. Звезда, по их мнению, стала терять прежнее очарование и часто выглядит как гопница.

Такую реакцию вызвало фото, выложенное в Instagram. Добавили эмоций и слова под ним. "У нас на районе", – сообщила артистка. И добавила: "все #настиле😎все, как #мылюбим #yezzy".

Привыкшие видеть певицу в элегантных и соблазнительных нарядах фолловеры остались недовольны тем, что теперь она носит только молодежные вещи, и высказались бесцеремонно:

"Такая красивая гопница в обшарпаном нашем таком совковом подьезде", "Блатная", "Гоп-стоп", "Бродяга по жизни", "Пива и сигарет не хватает!", "Как уличная шпана", "Семечек не хватает для полноты картины", "Идешь, такой по падику, встречаешь Веру Брежневу на кортах, она бьет тебе в пах, и со словами "Тебе все равно никто не поверит" выхватывает твою мобилу из рук и убегает", "Поцык со двора", "Закурить... копеек... семок", "Папиросы не хватает для законченности сюжета", "Размер лапы 45".

Кое-кто даже откровенно высмеивал артистку. "В ларек за хлебом?", "Что, Веруня, домой не пускают?", "Семки есть?" – не без ехидства поинтересовались такие.

Заметили подписчики и увядающий внешний вид Брежневой и тут же решили, что это связано с возможным разладом в ее семье. Не иначе как на горизонте замаячил развод Веры Брежневой с Константином Меладзе, предположили некоторые, и объяснили, что дамочка стала так одеваться из-за переживаемых кризиса и депрессии.

Однако самые преданные по-прежнему восхищались. "Вы такая красивая", "Так лучше, более жизненно и по-настоящему, не похожа на голых шмар!", "Очаровательная девушка", "Как всегда, классно", "Восхитительна!", "Где бы ни фоткались, украшаете все вокруг себя", "Стиль огонь", – привычно хвалили они любимицу.