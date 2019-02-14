Брежнева показала любимого

Экс- солистка "ВИА Гры" расставила все точки над i

Вера Брежнева дала понять, что не одинока – рядом с нею есть любимый. И показала его на новом снимке, который опубликовала в Instagram. В кадре артистка доверчиво склонила голову на плечо мужчины, а он прижался к ее лбу губами.

"Люди, любите друг друга",

– написано под фото. Так певица поздравила фанатов с Днем святого Валентина. А вместе с нею запечатлен не кто иной, как ее супруг – композитор и продюсер Константин Меладзе.

Так как прелестница не любит выставлять личную жизнь напоказ, пользователи соцсети редко видят подобные снимки. Но сегодня, в День всех влюбленных, Вера сделала исключение.

Супруги показаны сзади, но многим подписчикам понравилось изображение. Назвав его "нежным" и "добрым", они поверили в искренность чувств пары.



"Душевно!..", "С праздником, дорогие, счастья, берегите друг друга!", "Желаем вам простого счастья... И тихой радости земной...", "Вы такие счастливые!", "Такая красивая пара... светлая и чистая", "Когда женщина счастлива, она прекрасна!", "Прекрасная пара", "До мурашек", "Какое красивое фото! Боже, какое красивое. Столько в нем доброты, защищенности, умиротворения, теплоты", "Вера, это фото можно было не подписывать... Тут и так все видно и чувствуется! Два чудесных человека... И в душе тепло!", "Так мило, обожаю вас обоих", "Смотрю на фото черно-белое и вижу сердце на двоих. Скрепляющее чувство светлое", "Фото полно мира и любви. Да будет так всегда!", "Душа радуется, когда смотришь на вас! Вы просто потрясающие", "Как мило", – поделились впечатлениями фолловеры.

Не дремали и злопыхатели. Они не только ехидно поинтересовались : "А что старое фото, нового нет?", но и намекнули на большую разницу в возрасте Брежневой и Меладзе: "Папа и дочь", "Ваш дедушка Вас обнимает".



А самые ядовитые не лишили себя удовольствия – укололи певицу и ее мужа. "Типа ты его просто так любишь", "Увести мужика и будто бы любит... там и любовью не пахнет, а только выгода сплошная... этой любви долго не просуществовать...", "Жуть", "Не думаю что у нее прямо любовь горит к нему, но вот он ее любит", – прокомментировали они.

Некоторые снова напомнили о слухах, которые ходят вокруг пары. Одна дама вздохнула с облегчением: "Позавчера видела видео на YouTube, что якобы К. Меладзе ушел от вас к Эрике Герцег... так и знала, что вранье". А другая дала звездам совет. "Не сжигайте мосты", – написала она.

Между тем о Брежневой не раз говорили, будто у них с мужем не все гладко. Даже на развод намекали. Только супруги подобное никак не комментируют. А Вера, наверное, решила именно так ответить на все подозрения...