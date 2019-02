"Мощно": Брежнева оголилась в наморднике

Артистка снова поразила воображение поклонников

На этот раз Вера Брежнева выложила в соцсети видео, на которых показалась совсем без одежды, в одной только странной маске. Но снято это было не просто так, а для работы.

"Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь – это волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга",

подписала ролик певица. Там есть все – "и жизнь, и слезы, и любовь". Фанаты по достоинству оценили старания Веры.

"Мощно", "До слез. Глубоко. Спасибо", "Мурашки!", "Скажу честно, это атомная бомба", "Шедевр... В стиле "ВИА Гры" золотого состава!" – поделились восторгом одни.

Другие нашли сходство с историческими местами и известными фильмами: "Перевая Дятлова", "Кто-то явно пересмотрел "Безумного Макса", "Трейлер к "Игре престолов", "Намордник, как у Бузовой в "Мало половин".

Были и те, кому совсем не понравилось увиденное. "Бред", "Мне неприятный клип. И не понятный", – прокомментировали такие.

За несколько часов до этого Брежнева выложила похожее фото. И под ним сообщила коротко:



#ЛЮБИТЕДРУГДРУГА Уже завтра.

Кадр буквально взорвал Сеть. "Восторг. Нереально, выразительно и завораживающе. В легком шоке", "Как же это красиво...", "Шикарная, как всегда", "Сказка", "Very nice pic (Очень милая картинка)", "Прелестная какая", "Вера, бесподобно", "Необычно", – восхищались поклонники артистки.

Некоторые отметили: "Умеешь заинтриговать", "О Боженьки! Да это же заварочное ситечко с кружевами!", "Это что? Восточный образ, будет танец живота?", "Фехтовальная маска 50% с лакшери эффектом", "Ого стиль новый... неожиданно", "Ганнибал Лектер по-нашему", "Новая маска для эротичного фехтования".

У других остались только эмоции. "Аааааа", "Пхахах", "Ваааааау", "Мне аж самому холодно стало", "Невероятный клип, до мурашек по коже! Прониклась до кончиков пальцев, это гимн любви", "I will pay more attention to you (Я буду уделять тебе больше внимания)", – поделились они.

Злопыхатели поругались: "Бездарщина", "Маска на лице, какая-то неприятная!"

Остальные порадовались, что совместная работа сблизила певицу с мужем. "Костя – твой Бог", "Костя, Вера", – написали такие.

Уже несколько дней в соцсети широко обсуждают возможный развод бывшей солистки группы "ВИА Гра" Веры Брежневой с супругом – известным композитором и продюсером Константином Меладзе. И несмотря на то что накануне в День влюбленных артистка дала понять, что никакого разлада в ее семье нет и у них с мужем прекрасные, нежные отношения, пересуды продолжаются.