Над Киевом взошла "кровавая" луна

Украинцы в панике от предвестника беды

В украинских пабликах жители Киева сообщили, что в ночь с пятницы на субботу над городом взошла "кровавая" Луна. Небесное светило окрасилось в красно-оранжевые цвета, в чем многие увидели роковое предзнаменование.

Луна удивила всех не только своим цветом, но и невероятно большим размером. Над Россией явление наблюдалось днем, поэтому прошло незаметно. Зато над Украиной все сдвинулось ближе к вечернему времени.

Красная Луна появляется во время полного лунного затмения. Из-за прохождения через тень Земли она постепенно утрачивает яркость, приобретая медноватый оттенок. Основные причины такого цвета – преломление солнечных лучей, особые атмосферные условия и рэлеевское рассеяние.

В некоторых культурах появление "кровавой" Луны считали роковым предзнаменованием, которое сулит бурные события и важные перемены. И не всегда в хорошую сторону. Украинцы не стали исключением, посчитав, что появление светила в небе над страной является злым предвестником.

"Плохой знак, украинцы, мужайтесь",

"Природа посылает сигнал, что Украины больше не будет", – пишут они в соцсетях.

Известно, что подобное явление происходит нечасто – лишь 4-5 раз за десятилетие.