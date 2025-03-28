Военных призвали не нарушать договоренностей с США

Газоизмерительная станция "Суджа" фактически была уничтожена после удара со стороны ВСУ. Атака на объект была совершена с помощью беспилотников и HIMARS. Несмотря на наличие доказательств, в Киеве уверяют, что к этому не причастны, и российская сторона сделала все самостоятельно. Попутно украинцы обвинили Москву в "нарушении энергетического перемирия".

После случившегося в России уверены, что Украине следует отомстить за уничтожение ГИС. Генерал Виктор Соболев полагает, что никакой переговорный процесс для украинцев не имеет значения, поэтому нужно нанести достойный ответ за "Суджу". Для этого также важно не нарушать договоренности и не бить по энергообъектам.

"Нужно наносить удары в двойном-тройном масштабе по объектам на коммуникациях, через которые поставляются вот эти всякие HIMARS, всякие ATACMS, которые и наносят удары по нашим энергетическим объектам. Чтобы их в принципе не было", – уверен военный.

Дополнительно нужно задействовать силы разведки, чтобы уничтожать прибывающие на Украину снаряды в самом начале – до того, как они доберутся до своих финальных позиций. Это, уверен Соболев, будет правильным ответом на удар по ГИС.

Ранее Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины.