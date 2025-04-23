Появились слухи о вероятной смерти Байдена

Люди обратили внимание на подозрительную публикацию в Сети

В минувшие выходные на странице Джо Байдена в соцсетях появилось семейное фото, где бывший глава США в окружении своей семьи празднует Пасху. Снимок спровоцировал волну слухов о вероятной смерти лидера, поскольку выглядел довольно странно.

На фотографии политик сидит на лестнице вместе со своими родственниками. Он занял самое высокое положение, как бы возвышаясь над всеми. Однако публика обратила внимание на крайне странную позу Байдена, которого, казалось, буквально прифотошопили на снимок.

Люди отметили, что положение рук экс-президента выглядит странно, как и падающий на его лицо свет. При этом волосы бывшей первой леди Джилл Байден были расплывчатыми именно со стороны ее мужа, что вызвало у американцев еще большую тревогу.

"Это фотошоп. Лицо Байдена ярко освещено сверху/снизу. У всех остальных размыто (затенено). У Байдена нет заметной тени. Джилл отбрасывает тень, Байден – нет. Очень неловкое положение тела. Размер головы не соответствует глубине линии. Жив ли Джо Байден?" – вопрошают люди в Сети.

Некоторых смутил наряд экс-президента, который почему-то на семейную встречу облачился в официальный костюм с галстуком.

Как известно, в последний раз Байден появлялся на публике на прошлой неделе, когда выступал с разгромной речью в адрес Дональда Трампа. Тогда у публики не возникло никаких подозрений по поводу нездоровья политика.